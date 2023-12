Cheftrainer stellt WM-Zweiten die Rute ins Fenster

Riesentorlauf-Spezialist Roland Leitinger steht im Kampf um die Startplätze unter Zugzwang. Coach Marko Pfeifer betont: „Irgendwann wird’s eng für ihn.“ In Norditalien hofft der Vize-Weltmeister von 2017 auf eine weitere Chance. Dort will auch Stefan Brennsteiner wieder zeigen, was in ihm steckt.