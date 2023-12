Die Opernsängerin lässt ihr Jahr Revue passieren

Ein großes Highlight in diesem Jahr kann sie nicht explizit hervorheben - zum ersten Mal Aida zu singen bezeichnet sie dann aber doch als ihre „Besteigung des Mount Everest und ein unvergessliches Erlebnis“. Wie blickt sie in die Zukunft? „Es darf nicht mehr so stressig sein“, so Garanča. „Ich sage es mir jedes Jahr, so richtig gelingt mir das noch nicht. Ich weiß aber: 2024 habe ich einen Monat Urlaub!“ Zwischen den Jahren heißt es Kraft tanken, denn auch für das Kommende steht einiges auf dem Programm.