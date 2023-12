Als Motto gilt: Eiseskälte trifft Herzenswärme

Nichts für Weicheier war die Trainingseinheit am Sonntag, zu der Extremsportlerin Claudia Müller geladen hatte. Schwimmen war angesagt – und das in der 2,5 Grad (!) eiskalten Mur in Graz. Knapp 50 Teilnehmer stürzten sich dennoch in die Fluten. Darunter auch Gudrun Wieser, die zuvor zur Lesung bat – passender Titel ihres historischen Kriminalromans: Die Kälte der Mur.