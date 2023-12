Gemeindebau: „Raus aus Gas“ stößt auf Gegenwind

In einem Gemeindebau in Penzing testet Wiener Wohnen gerade die eigene „Raus aus Gas“-Strategie - und stößt dabei auf unvorhergesehenen Widerstand. Einzelne Mieter haben mehr Macht, als sie vielleicht glauben. Das könnte das erklärte Ziel der Stadt, Wien bis 2040 klimaneutral zu machen, einen ordentlichen Dämpfer versetzen. Die Gemeinde versucht es jetzt mit einer ungewöhnlichen Idee, Abtrünnige zu überzeugen, doch noch mitzumachen. Denn was für einen Gemeindebau gilt, gilt auch für alle anderen 2000 städtischen Wohnhausanlagen. Das und viele weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.