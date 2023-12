„Kripperl der Steiermark“ im winterlichen Glanz

Der große Peter Rosegger bezeichnete Pürgg einst als „Kripperl der Steiermark“. Und gerade in der Vorweihnachtszeit wird das pittoreske Dorf am Fuße des Grimmings diesem Titel mehr als nur gerecht. An den ersten beiden Weihnachtswochenenden verwandelt sich der ganze Ort mit seinen historischen Gebäuden in einen Adventmarkt.