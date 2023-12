Von der Lama-Wanderung bis zum Ziegen-Yoga

Wintervergnügen auch ohne Schnee

Denn ob mit oder ohne Schnee ist eine Wanderung mit Alpakas oder Lamas ein ganz besonderes Erlebnis, das zudem in allen viel Vierteln angeboten wird. In Bad Großpertholz im Bezirk Gmünd ist diese Führung mit der NÖ Card sogar kostenlos! Wem die südamerikanischen Packtiere nicht exotisch genug sind, sollte nach Eitental im südlichen Waldviertel blicken – hier befindet sich der erste Kamel-Reitschule des Landes! Aber auch mit Eseln, Pferden und den dazugehörigen Schlitten kann man etwa am Annaberg die Landschaft aufs Neue kennenlernen.