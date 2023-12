Lions Club sammelte 50.000 Euro für Salzburger

Auch im Jahr 2023 ist es nach wie vor notwendig Menschen zu unterstützen die in ihren schwierigen Situationen keinerlei Zuwendung von öffentlichen Förderstellen bekommen. Alle bei uns einlangenden Ansuchen für finanzielle Unterstützung werden durch Mitglieder des Clubs persönlich überprüft und freigegeben. Somit soll gewährleistet werden, dass lokalen Hilfsbedürftigen unbürokratisch und schnell geholfen wird. In diesem Clubjahr konnten Unterstützungsleistungen an 10 Menschen in Not überwiesen werden.