Nächster Insolvenzantrag in Benkos Signa-Reich

Dominoeffekt bei Tochterfirmen

Erst am Mittwoch hatten drei weitere deutsche Signa-Tocherfirmen Insolvenz beantragt. Die Signa Financial Services GmbH mit Sitz in Frankfurt/Main, die Signa REM Germany Rent GmbH sowie die SCAx GmbH (beide München) reichten beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg entsprechende Anträge ein. Während sich Milliardenschulden türmen, gehen die Immo-Bewertungen in den Keller.