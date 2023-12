Fuckboys, Hörner und das private Glück

Die PULS-4-Gruppe legt nach „Forsthaus Rampensau“ in Sachen Reality-TV nach. Am heutigen Montag startet Österreichs erste Dating-Reality-Show „Match in Paradise - Liebe auf den ersten Swipe“ mit den ersten beiden Ausgaben. Zu sehen ist diese auf dem Streamingdienst des pinken Senders namens Joyn. Heiß hergehen soll es dabei in einer griechischen Traumvilla auf Kreta, in denen sich Reality-Neulinge aus Österreich und der Schweiz, sowie einige schon mehr oder weniger bekannte Trash-TV-Sternchen wie etwa Zoe Saip („Germany`s Next Topmodel“, „Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow“), Miro („Austria‘s Next Topmodel“, „Bachelor in Paradise“) oder auch Marie („Are You The One?“) verlieben wollen.