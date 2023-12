„Schulgipfel“ war für Eltern ein glatter Fünfer

Noch immer keine Lösung gibt es für Eltern von vier Kindern, die in die Volksschule Litschau gehen. Sie stiegen auf die Barrikaden, weil nach Mobbingvorwürfen und Zwangsversetzung eine neue Lehrerin an die Schule kam. Diese setzt auch Montessori-Methoden ein. „Unsere Kinder lernen nix. Wir kämpfen um ihre Zukunft“, klagen die Eltern, während aber die gewählte Elternvertreterin ein gänzlich anderes Bild zeichnet. Sie lobt die Lehrerin in höchsten Tönen, spreche dabei für die Eltern der weiteren 14 Kinder in der Klasse.