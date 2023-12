Vogelpest-Risiko steigt: Vorsicht auch in Tirol

Toter Kranich im Oberland trug Virus in sich

Bislang wurde das Virus in Tirol nur bei einem tot aufgefundenen Kranich in Tarrenz (Bezirk Imst) nachgewiesen. Das war Mitte November. Aber: „Sollten die Nachweise weiter zunehmen, ist davon auszugehen, dass auch in Tirol die Ampel von Orange auf Rot geht und die Gemeinden in der Inntalfurche von Ebbs bis Telfs sowie die Achenseeregion als, Gebiet mit stark erhöhtem Geflügelpestrisiko eingestuft werden“, erklärt Tirols Landesveterinärdirektor Josef Kössler.