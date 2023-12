Bungee-Sprung aus 233 Metern Höhe: Mann tot

Der stattliche 338 Meter hohe Fernsehturm „Macau Tower“ in China lockt mit einer ungewöhnlichen Attraktion zahlreiche Touristen an. An der sogenannten Bungee-Station können Mutige nämlich einen Absprung aus 233 Metern wagen. Es ist einer der höchsten Bungee-Sprünge, die es überhaupt gibt. Unfälle gelten bei dem Extremsport als selten.