Abgeordneter will Harry und Meghan Titel entziehen

„Wenn jemand nicht royal sein möchte, ist das eine Entscheidung, die wir respektieren - aber sie sollten keine Titel und Privilegien behalten, wenn sie eine Institution beschädigen, die eine wichtige Rolle in unserem nationalen Leben spielt“, erklärte Seely in der „Mail on Sunday“. Schon diese Woche will er eine Änderung an dem sogenannten „Titles Deprivation 1917 Act“ ins Unterhaus einbringen und diesen für Harry und Meghans Titel-Aberkennung umschreiben lassen.