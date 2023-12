„Es ist ein Wunder, was ich alles überlebt habe“

Kommerzmusik statt Etüden

An der Grazer Kunstuni hätte der Weg mit dem Posaune-Studium zu den Philharmonikern führen sollen. Dabei kam es sogar zu Handgreiflichkeiten mit dem Professor. „Er hat mich immer an den Haaren gezogen, weil ich lieber Kommerzmusik spielte, anstatt Etüden zu üben.“ Der Sturkopf blieb dabei, als Oberkrainer Karriere zu machen und das gelang mit den Mooskirchnern und Hits wie „Burschenfest am Irschenberg“ und „Juchee auf der hohen Alm“.