Warum Deutschland den Wunsch Österreich hat

Ähnlich denkt übrigens Austria-Trainer Michael Wimmer: „Wenn ich an das letzte Länderspiel in Wien denke, dann würde ich sagen: Nein, Österreich nicht in der Gruppe. Aber wenn ich als Sportsmann den Gedanken Revanche im Kopf habe, dann würde ich sagen: Ja!“ Und wenn schon Deutschland, dann gleich zum Auftakt am 14. Juni in München - heute Abend wissen wir es!