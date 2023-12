Regierung Wilders immer unwahrscheinlicher

Eigentlich wollte sich Wilders nach seinem klaren Sieg in den Niederlanden am Wochenende von seinen rechtsnationalen Freunden in Italien feiern lassen. Dort findet ein Treffen der EU-Fraktion „Identität und Demokratie“ statt. Bei der von Italiens rechter Regierungspartei Lega organisierten Veranstaltung treffen sich Vertreter von 14 europäischen Parteien - darunter auch die FPÖ. Sie beraten über Allianzen in Hinblick auf die EU-Parlamentswahlen im kommenden Juni.