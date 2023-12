Fans feiern starken Auftritt von Prinzessin Mary

„Natur und Verstand“

Jetzt stand die Kronprinzessin Dänemarks für die Doku „Natur und unser Verstand - mit der Kronprinzessin an der Nordsee“ ohne ihren Mann vor der Kamera. In der am Donnerstag ausgestrahlten Sendung ging um mentale Gesundheit, ein Thema, für das sich Mary seit vielen Jahren einsetzt.