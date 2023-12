Riesen-Desaster: Pannenbad weitere Monate gesperrt

Schuld ist ein Materialfehler

Weder die SIG als Bauherrin noch die TSG als Betreiberin seien Schuld an der Badsperre, wegen der die Salzburger seit dem Sommer kein Familienbad mehr in der Stadt haben. Wie ein umfassendes Gutachten zeigt, ist die Ursache ein Materialfehler. „Die Baufirma hat Schrauben in zu minderer Qualität verbaut. Sie hat sich auf ein Sachverständigen-Gutachten verlassen. Das ist auch so üblich“, schilderte Fusban.