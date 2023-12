Chris Pine wurde wegen Schönheitsmakel abgelehnt

Laut des Casting-Direktors Patrick Rush hatte Pine 2003 beim Vorsprechen für die Rolle als Ryan Atwood alle von den Stühlen gerissen. Trotzdem bekam am Ende Ben McKenzie den Part des Teenagers aus armen Verhältnissen, der in der reichen Cohen Familie im noblen Newport Beach einen Neustart bekommt. Die Show machte das kalifornischen Orange County in den 2000ern so berühmt wie die 90210-Postleitzahl von Beverly Hills.