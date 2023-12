Meadow Walker: Rührende Erinnerung an Paul Walker

„Habe dabei an dich gedacht“

Auch Vin Diesel erinnerte zum 10. Todestag an seinen guten Freund. Er postete auf Instagram ein Foto, das Walker mit Diesels Tochter Hania zeigt. „Ich habe heute in der Früh ein Lied gehört ... ,That Lucky Old Sun‘ ... und dabei an dich gedacht, wie du den ganzen Tag im Himmel herumdüst“, musste Diesel beim Gedanken daran lachen.