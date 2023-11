Teilerfolg für Spielerberater im Streit mit FIFA

Der Fußball-Weltverband hat im Rechtsstreit um die Regularien für Spielerberater und Transfers einen Rückschlag erlitten. Ein Schiedsgericht in London entschied zugunsten einer Gruppe von Beratern und Firmen, die die vorgeschlagenen FIFA-Regeln angefochten haben. Dies bestätigte die FIFA der Nachrichtenagentur AP am Donnerstag. In einer Erklärung der Beratergruppe The Football Forum mit dem Top-Agenten Jonathan Barnett an der Spitze wurde das Urteil als Erfolg gewertet.