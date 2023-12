Mit der „Krone“ Premium-Rum von BACARDÍ gewinnen

Was macht den BACARDÍ Ocho zu einem Premium-Produkt? Er ist ein komplexer Rum und überzeugt durch seine unverkennbaren, feinen Geschmacksaromen aus Pflaume, Aprikose, Muskat und Vanille. Bis das Destillat in seiner ikonischen Glasflasche landet, vergehen mindestens acht Jahre, in denen es Zeit hat, seinen vollen Geschmack zu entfalten. Danach genießt man ihn entweder pur oder in einem Cocktail.