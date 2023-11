Lawine riss Wintersportler in Tirol 300 Meter mit

Der Deutsche war am Mittwochvormittag mit drei befreundeten Skifahrern in der Silvretta Arena in Ischgl unterwegs und befuhr mit ihnen verschiedene Variantenabfahrten. Als die Gruppe gegen 10.20 Uhr von der Höllspitzbahn Bergstation über den Südgrat abfahren wollte, der im freien Skiraum liegt, kam es zum Unglück.