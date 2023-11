Olympia: Paris schnalzt U-Bahn-Preise in die Höhe

Noch ist die Maßnahme, die für etliches Kopfschütteln und Nachfragen im Detail sorgt, aber nicht beschlossen. Eine Entscheidung will die Hauptstadtregion am 7. Dezember treffen. Der Plan ist, dass die erhöhten Tarife vom 20. Juli, kurz vor Beginn der Sommerspiele, bis zum Ende der Paralympischen Spiele am 8. September gelten sollen. Die Einwohner der Hauptstadt könnten sich rechtzeitig vorher mit Tickets zum gewöhnlichen Preis eindecken, die über den Sommer dann nicht verkauft werden, so die Überlegung. Für Kritik sorgt aber, dass auch gewöhnliche Touristen und andere Besucher der Hauptstadt von dem saftigen Preisaufschlag betroffen wären.