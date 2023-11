Bundesheer zeichnet Spitzensportler aus

Das Verteidigungsministerin unter Klaudia Tanner ehrte am Dienstag die Medaillengewinner der letzten European Games und der Europa- und Weltmeisterschaften. Die Heeressportlerinnen und Heeressportler errangen in der vergangenen Sommersaison 82 Medaillen. Hier im Video oben sehen Sie - in dieser Reihenfolge die Statements von Sportschützin Sylvia Steiner, Karate-Kämpferin Bettina Plank, Badminton-Spielerin Katrin Neudolt und Ministern Klaudia Tanner.