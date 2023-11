Drabeks Aus war eine Scheidung mit Anlauf

Als Christian Tschida im Februar Admira-Präsident wurde, folgten in seinem Schlepptau Michael Zettel als neuer Kassier und Niklas Belihart als Co-Geschäftsführer. Der Boss wollte sich mit seinen Leuten umgeben. Legitim. Nur ließ sich Drabek nie etwas zu Schulden kommen. Es war keine Selbstverständlichkeit, dass die Admira in den sieben Jahren seiner Tätigkeit stets in erster Instanz die Lizenz erhielt. Vielleicht mit ein Grund, warum Tschida erst Ende Oktober zum Handy griff, um die Zusammenarbeit mit ihm zu beenden. Aus Kostengründen und wegen struktureller Veränderungen wurde dem 33-Jährigen mitgeteilt.