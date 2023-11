Todesdrama! Ex-Ried-Spieler stirbt mit 25 Jahren

Ehemaliger U15- und U19-Teamspieler Deutschlands

Nach einem Abstecher zur Spvgg Bayreuth blieb er auch nach deren Abstieg in der 3. Liga Deutschlands, lief fortan für Zweitliga-Absteiger Jahn - seinen früheren Jugendklub bis 2013 - auf. Für die Regensburger stand er heuer in 15 von 16 Liga-Spielen im Matchtag-Kader - sieben Mal in der Startelf, fünf Mal wurde er eingewechselt. Erst am bislang jüngsten Spieltag am vergangenen Sonntag war der ehemalige U15- und U19-Teamspieler Deutschlands von Trainer Joe Enochs nicht berücksichtigt worden.