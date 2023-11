„Kooperation war der Schlüssel zum Erfolg“

Wohl des Bundeslandes stand stets im Fokus

Wirtschaftskammer-Burgenland-Präsident Andreas Wirth wies auf diesen Aspekt auch in seiner Rede hin: „Ein Schlüsselaspekt in der Entwicklung des Burgenlandes und seiner Wirtschaft war und ist neben dem Fleiß der Menschen die enge Kooperation zwischen den Bürgern, der Politik und den Sozialpartnern.“ Dieser Ansatz habe sich über die Jahrzehnte hinweg bewährt und einen ausgewogenen Interessenausgleich geschaffen, der das Wohl des Bundeslandes in den Fokus stellt. „Als Wirtschaftskammer Wirtschaftskammer Burgenland sind wir fest entschlossen, diese bewährte Tradition der Zusammenarbeit fortzuführen“, kündigte der Hausherr an.