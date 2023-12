Käse-Konsum lässt die Kassen kräftig klingeln

Die Österreicher sind Fans von Emmentaler, Gervais & Co. „Käse zählt trotz deutlichen Teuerungen nach wie vor zu den beliebtesten Grundnahrungsmitteln“, berichtet Claudia Wabra („Die Käsemacher“). Der Pro-Kopf-Verbrauch liegt aktuell bei rund 23 Kilogramm pro Jahr und steigt stetig. In den letzten 25 Jahren betrug das Plus 64 Prozent. Im internationalen Vergleich sind die Franzosen Spitzenreiter mit 28 Kilogramm.