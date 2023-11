Skateboarder (20) von Kleinbus erfasst und getötet

Der 20-jährige Tschetschene war mit seinem Skateboard gegen 18.20 Uhr auf der L90 in Hauersdorf bei Stift Ardagger unterwegs, als das tragische Unglück passierte. Der junge Mann fuhr am rechten Fahrbahnrand, als ihn plötzlich ein weißer Kleinbus erfasste und einige Meter mitschleifte. In weiterer Folge stürzte der 20-Jährige eine Straßenböschung hinab und war auf der Stelle tot.