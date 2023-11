So stimmten die Salzburger Stadtteile ab

Die Detailergebnisse der S-Link-Befragung am Sonntag bringen interessante Einsichten zu Tage. Besonders in den gut situierten Stadtteilen im Süden ist die Zustimmung zur unterirdischen Lokalbahnverlängerung relativ hoch. Die Bewohner von Leopoldskron, Morzg, Gneis oder Aigen, also Salzburgs Nobelbezirken, wollen offenbar mit der Mini-U-Bahn fahren. Oder zumindest, dass diese gebaut wird.