Wenn´s um die Wurst geht, ist NÖ einsame Spitze!

Mit 153 von insgesamt 419 Goldmedaillen reihten sich Niederösterreichs Fleischhauer einsam an die Spitze des internationalen Fachwettbewerbs für Fleisch- und Wurstwaren. Denn bei der durch die Bundesinnung der Fleischer in Klagenfurt (Kärnten) ausgelobten Bewerb erreichten sie weit mehr als doppelt so viele Medaillen wie der Zweitplatzierte im Ländervergleich. Genauer: Die „Hausherrn“ reihten sich auf den zweiten Platz mit 63 Goldmedaillen ein, Tirol folgte mit 56.