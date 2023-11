Salzburg mit Rekordumsatz - Personal wird billiger

In der Saison 2022/23 überwies der Meister insgesamt 51,39 Millionen Euro an seine Mitarbeiter. Auffallend: Dieser Wert ist niedriger als in den vier Jahren zuvor! Salzburg sparte hier rund zehn Prozent ein, betrug der Personalaufwand doch im Spieljahr 2021/22 noch 56,54 Millionen Euro.