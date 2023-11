Wiener Austria schreibt weiterhin tiefrote Zahlen

Die Jahresbilanz bei der Wiener Austria ist weiter tiefrot. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag angab, belief sich das negative Jahresergebnis im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 auf 6,85 Millionen Euro. Die Verbindlichkeiten des Clubs stehen aktuell demnach bei 66,73 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr wuchs der Schuldenberg damit um knapp zwei Mio. Euro an. Dabei verbuchte die Austria beim erwirtschafteten Umsatz ein Plus von sieben Mio. auf 30,66 Mio. Euro.