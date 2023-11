Tickets für exklusives Pop-Up Dining gewinnen!

Kulinarisch eindrucksvolle Momente, die im Gedächtnis bleiben, sind es, die Impacts Catering bereiten will. Mit seiner Idee, angesagte, junge Chefs nach Wien zu holen, will Geschäftsführer Christian Chytil aber nicht „more of the same“ im Fine Dining Pop-up Bereich anbieten. Vielmehr lässt er die Counter Attack im unkonventionellen Ambiente in der Wollzeile 16 in der Wiener Innenstadt zu einer echten Experience werden. Dort ist nicht nur die Location sondern vor allem auch das Dinner-Konzept, das er gemeinsam mit den SpitzenköchInnen entwickelt hat, außergewöhnlich: an der Kitchen Bar sitzend, werden die Gäste alle sechs Minuten mit neuen Gerichten beschickt.