Einbrecher schlugen mehrmals im Raum Graz zu

Wenn es früh finster wird, haben Einbrecher Hochsaison. Diese Erfahrung mussten am Freitag auch mehrere Hausbesitzer im Raum Graz machen. Wie die Polizei mitteilt, schlugen unbekannte Täter zwischen 16 und 19 Uhr in gleich vier Wohnhäusern in Graz-Mariatrost, Rabnitz (Kumberg) und Peggau zu.