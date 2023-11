Durch Privatjets entgehen dem Staat 77 Mio. Euro

Oboyna: Strecke Wien-Salzburg per Flug „absurd“

„Als Schauspieler bin ich im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs und lege meine Reisen seit ein paar Jahren ausschließlich mit dem Zug zurück. Dass Strecken wie von Wien nach Salzburg, beispielsweise zu den Salzburger Festspielen, mit dem Privatjet geflogen werden, ist doch absurd“, so Obonya. Er appelliert an seine Kollegen in der Filmbranche, ihren Beitrag für einen lebenswerten Planeten zu leisten und ebenfalls auf die Schiene zu setzen. „Ein Gesetz, das den klimaschädlichen Privatjets ein klares Ende bereitet, würde ich begrüßen.“