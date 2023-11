Lungenentzündungen in China: WHO gibt Entwarnung

Wegen des sprunghaften Anstiegs an Fällen von Lungenentzündung sind derzeit viele Spitäler in China überlastet. Diese Meldung sorgte international für Schlagzeilen und erinnerte an die Anfänge der Corona-Pandemie. Doch nach Rücksprache mit chinesischen Behörden gibt nun die Weltgesundheitsorganisation Entwarnung.