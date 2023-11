Der November im Zeichen der Männergesundheit

Vorbeugen gegen Krebs

„Jeder Mann ab einem gewissen Alter sollte regelmäßig seine Prostata untersuchen lassen“, erinnert er das männliche Geschlecht an die Bedeutung der Vorsorge, um unter anderem Prostatakrebs vorzubeugen. Dr. Andreas Krauter hat auch gute Nachrichten: Ab dem 1. Januar 2024 werden Prostata MRT- und Coronar-CT-Untersuchungen (Computertomografie des Herzens; Anm.) in ganz Österreich von der Österreichischen Gesundheitskasse übernommen. Doch nicht nur älteren Männern wird eine Prostatavorsorge empfohlen, sondern auch jüngeren Personen, besonders wenn in der Familie Krebsfälle bekannt sind.