Michael Caine glänzt im neuen Film als Kriegsheld

Wie der sture Veteran mit diesem Sprung über den Ärmelkanal zum Medienstar avanciert, beruht auf einer wahren Geschichte. In Rückblicken und sehr persönlichen Flashbacks, entrollen sich Momente aus Bernies Kriegstagen. Doch eigentlich geht es in diesem Film um die symbiotisch-innige Liebesgeschichte zwischen Bernie und seiner Frau Irene, die nun schon Jahrzehnte andauert. Oscar-Preisträgerin Glenda Jackson, die hier in ihrer letzten Rolle zu sehen ist (sie verstarb im Juni 87-jährig), und Michael Caine evozieren eine zauberhafte Herzens-Chemie. Und sein Satz „I want to go home and see my girl“ gilt auch noch im hohen Alter.