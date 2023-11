„Es war ein unglaublicher Ritt“

Philip Froissant: Zunächst mal gibt es in meinem näheren Umfeld viele Fans des Romans von Andreas Eschbach. Der Stoff war mir also nicht unbekannt, ich wusste von den Dimensionen, die der Stoff behandelt. In der Auseinandersetzung mit der Rolle habe ich schnell gemerkt, wie weit das weg ist von allem, was ich bisher spielen durfte. John ist in der Serie ein totaler Draufgänger, ein Adrenalinjunkie, und er hat eine riesengroße Klappe. Dass dieser Typ dann in so eine komplett konträre Welt geworfen wird und versuchen soll, die Welt zu retten -da war ich sofort begeistert.