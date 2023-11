Tirol: Pkw-Lenker verursachte Unfall und flüchtete

29-Jähriger wurde angezeigt

Die Fahrzeuginsassen blieben zum Glück unverletzt. „Laut Zeugenaussagen habe ein Pkw an einem unübersichtlichen Straßenabschnitt ein anderes Fahrzeug und einen Lkw überholt und dadurch den Verkehrsunfall verursacht“, so die Ermittler. Aufgrund der Zeugenaussagen konnte ein 29-jähriger im Tiroler Oberland lebender Pole ausforscht werden. Dieser will mit dem Verkehrsunfall aber nichts zu tun gehabt haben. Er wird angezeigt.