Schneechaos droht! Bundesliga-Klubs nicht happy

Etwa in Dornbirn, wo auf der Birkenwiese am Samstag die Rothosen in Liga zwei Ried empfangen. „Wir haben der Bundesliga ein Mail geschickt und darauf hingewiesen, dass es bei uns problematisch werden könnte“, sagt Andreas Genser vom FCD-Vorstand, „ich hoffe, dass wir spielen können. Aber ich hoffe auch, dass ansonsten früh genug reagiert wird. Ried reist am Freitag an, falls erst am Samstag abgesagt wird, bleiben wir auf den pauschalen 1800 Euro Entschädigungskosten sitzen. Das ist uns vor zwei Jahren schon einmal passiert, das würden wir sehr gerne vermeiden.“