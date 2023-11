Zauber der Weihnacht in historischem Ambiente

Der „Weihnachtszauber auf der Festung Kufstein“ ist in seiner Form einzigartig und ein großartiges Erlebnis für klein und groß. Traditionelles Handwerk wird live präsentiert. So wird man unter Anleitung eines Meisterhandwerkers zum „Glasbläser“ und stellt den eigenen, individuellen Christbaumschmuck her. Das „Engerlpostamt“ nimmt alle Wünsche und Briefe der kleinen Besucher entgegen und die „Weisenbläser“ sowie die „Anklöpfler“ umrahmen die Festivität musikalisch.