Sakkos für Gemeinderäte sorgen für Empörung

„Das sind Ausgaben, die nicht zumutbar sind“

Auch Markus Sint, Klubobmann der Liste Fritz, ist entsetzt: „Ich höre regelmäßig von Bürgermeistern, dass die Gemeindekassen leer sind und das Geld für dringend Notwendiges fehlt. Landauf, landab sperren in Tirol die Schwimmbäder zu, weil das Geld für den Betrieb fehlt. Gebühren und Tarife werden erhöht, den Bürgern wird immer tiefer in die Tasche gegriffen. Auch in St. Anton schreibt die Gemeinde allen Bürgern eine Wasserpauschale von 100m3 pro Jahr vor. Egal wie viel Wasser die Bürger verbrauchen, egal wie sparsam sie mit dem Wasserverbrauch sind.“ Angesicht dieser Fakten sei es „geradezu frech, bestickte Sakkos für die Gemeinderäte auf Kosten der Steuerzahler anzuschaffen“. „Das sind Ausgaben, die nicht sein müssen und auch nicht zumutbar sind“, sagt der Politiker. Das sei das „falsche Signal“ mitten in der Teuerung. „Es ist nicht wirtschaftlich, zweckmäßig und schon gar nicht sparsam“, betont Sint.