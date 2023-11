Vorarlberg könnte medizinische Privatuni bekommen

Medizin studieren in Vorarlberg? Was bisher eine Unmöglichkeit darstellte, könnte bald Realität werden. Denn das Land prüft derzeit die Möglichkeit einer Privatuniversität für Medizin im Ländle, informierte am Dienstag Gesundheits-Landesrätin Martina Rüscher (ÖVP). Man habe bereits mehrere Projekte evaluiert und sei zum Schluss gekommen, dass eine solche Ausbildung vor Ort aus Sicht des Landes viele Vorteile bringe, insbesondere, was die Mitarbeiterbindung beträfe. Bereits jetzt böten die Landeskrankenhäuser Möglichkeiten fast wie an Universitätsstandorten.