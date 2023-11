Klauß: „Wir gewinnen nicht, weil wir Rapid sind“

Vorerst muss bei Grün-Weiß aber viel gesprochen werden. „Mir ist auch wichtig, was die Mannschaft denkt“, will Klauß in Kapitän Burgstaller und Co. hineinhören. Die Zeit drängt - am Sonntag muss gegen Blau Weiß Linz ein Sieg her. Rapid steht in der Tabelle im Kampf um die Top 6 mit dem Rücken zur Wand, daher auch der Trainerwechsel drei Spiele vor der Winterpause.