200 Millionen Euro pro Jahr „in Wind geschossen“

Indes werden für die stationäre Pflege 160 Millionen Euro, für die mobile 49 Millionen Euro ausgegeben. Unterm Strich kostet das Pflegewesen in Tirol also 209 Millionen Euro. Köppl-Turyna sieht eine Einsparungsmöglichkeit von insgesamt 55 Millionen Euro (26 Prozent). Neben der Attraktivierung der Pflegeberufe spricht sie sich für eine Vereinfachung bei der Verwaltung, eine Stärkung des regionalen Schnittstellenmanagements sowie eine Entlastung des stationären Bereichs aus. Vor allem bei der stationären Pflege könne man ansetzen. Denn nach der Steiermark und Kärnten ist der Anteil der stationär gepflegten Personen in der Pflegegeldeinstufung 1 und 2 nirgends so hoch wie in Tirol. „Mobil vor stationär“ müsse das Motto sein.