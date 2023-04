Bluttat in Melk: Erst Polizei-Kugel stoppte Mörder

In Pielach selbst will niemand mutmaßen. Am Tag 1 nach der Tragödie herrschen Schock, Wut, Trauer. Petra Buchmayer (49): „Wir sind ja hier am Land. Da glaubst, nur in Wien spielt sich so was ab.“ Ihr Vater Siegfried (73) sieht die Sache pragmatisch, zumindest was M.s Konfrontation mit der Polizei betrifft. „Wenn das in Amerika passiert, geht der dort nimmer raus.“