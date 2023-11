So süß bestätigt Suki Waterhouse Schwangerschaft

Zeigte Bäuchlein im Glitzer-Outfit

Jetzt machte die Sängerin und Schauspielerin die süßen Baby-News öffentlich. Und zwar nicht über Instagram, sondern auf eine ganz besonders liebe Art und Weise. Bei einem Festival-Auftritt in Mexiko Stadt zeigte sie sich in einem glitzernden Kleid, das sich so eng um ihre Körpermitte legte, dass das Bäuchlein einfach nicht zu übersehen war.